Festa alla Misericordia Le auto sociali in dono

Misericordia di Poggio a Caiano in festa oggi per l’inaugurazione di 4 nuovi automezzi.

Il dopo-Pandemia ha segnato la ripresa dei servizi (fra emergenza, sanitari e sociali sono circa 8000 l’anno) e la necessità di rinnovare il parco mezzi in quanto i più nuovi hanno ormai quasi 7 anni. "Si è costituito – spiega il presidente Sergio Campanelli – un gruppo di lavoro che ha prima individuato le tipologie di mezzi necessari, poi ha valutato preventivi e offerte e ha cercato le risorse economiche per questo progetto del valore di circa 200.000 euro".

Oggi verranno inaugurate una ambulanza per il 118, donata dal Mestolo d’Oro; un pulmino per servizi sociali dono di una famiglia poggese; un mezzo attrezzato per carrozzine finanziato da un gruppo di imprenditori (famiglia Borchi S., ditta Ecoambiente, famiglia Andreozzi, Albini e Pitigliani, Luciano Niccolai gruppo Beyfin s.p.a, Tessilfibre S.p.A) e in parte dalla Misericordia grazie al ricavato dei tamponi; un fuoristrada per il gruppo della protezione civile, finanziato con il lavoro dei volontari durante l’Assedio alla Villa e con il restauro offerto dalla Carrozzeria Cavaciocchi in memoria del titolare Carlo. Inoltre, benedizione per una motosega per Protezione civile donata dal volontario Federico Santanni ditta Mochi in memoria del padre Giancarlo, un manichino per la rianimazione cardiopolmonare donato in ricordo del volontario Martino Magi dalla famiglia e presidi per la mobilità donati dal gruppo "La Tinaia".

La messa delle 10,30 sarà celebrata da monsignor Franco Agostinelli, correttore nazionale delle Misericordie e da don Sergio Cristo.

M.S.Q.