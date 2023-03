Ferrovie in sciopero, è il delirio Dopo 2 ore arriva il treno (piccolo) E i pendolari restano a piedi

Un giorno di ordinaria follia a bordo del regionale diretto a Firenze Santa Maria Novella. Non è una novità per i pendolari ormai arresi agli eterni ritardi, ai vagoni strapieni, e agli scioperi improvvisi. Come accaduto ieri mattina per buona pace di quanti si sono ritrovati a piedi dopo due ore di attesa. Una situazione assurda che purtroppo non è una novità.

"Come tutti i giorni, mi sono recata alla stazione di Prato Centrale per prendere il treno delle 12.42 diretto alla stazione di Firenze Santa Maria Novella. Solo all’ultimo scopro che era stato indetto uno sciopero dalle 10 alle 12, ma nessun annuncio era stato diffuso al riguardo", racconta Sara Astorino, legale, consulente Aduc che suo malgrado si è trovata a vivere tutto in prima persona. "Curiosando on line scopro che lo sciopero è stato indetto improvvisamente solo per la Toscana perché sulla linea regionale che porta a Pontassieve è stato aggredito nuovamente un capotreno. Giunta sul binario noto molte persone ma non mi preoccupo, in fondo il treno che arriva alle 12.42 è un regionale su due livelli. Penso che stare stretti per chi vive da pendolare, non sia una novità".

Ma la situazione, se possibile, riesce a peggiorare con l’arrivo - dopo due ore di sciopero - di un convoglio totalmente inadeguato: "Con mio grande stupore invece del caro vecchio regionale su due livelli arriva a sorpresa un bel treno della linea jazz, bellissimo da vedere, nuovo, ma con un numero decisamente ridotto di posti a sedere rispetto ai vecchi regionali e notevolmente più corto, con solo quattro carrozze".

Il momento di salire a bordo è un giungla, il convoglio è talmente stipato che il capotreno è costretto a cercare una soluzione: "D’improvviso si ode la voce del capotreno che propone delle soluzioni, a mio avviso, imbarazzanti invitando le persone a scendere dal treno non perché ne fosse stato predisposto un altro ma per prendere quello successivo - continua Astorino - quindi la richiesta cade nel vuoto, allora il capotreno comunica più volte che se non fossero scese altre persone allora sarebbe intervenuta la Polfer. La situazione diventa sempre più tesa perché il treno sta accumulando sempre più ritardo ed è chiaro che si sia giunti all’impasse. Personalmente posso solo ringraziare quel ragazzo, che mi ha fatta salire in treno rimanendo sul binario della stazione di Prato Centrale".