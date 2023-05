Ferrovia chiusa dal 23 luglio al 3 settembre

Ferrovia chiusa fra Pistoia e Montecatini dal 23 luglio al 3 settembre. Nelle scorse settimane avevamo anticipato che anche quest’anno ci sarebbero state diverse settimane di stop e ieri Ferrovie ha comunicato le date esatte che più o meno ricalcano quelle degli ultimi anni. La chiusura, che non sarà l’ultima, è legata al cantiere per il raddoppio della ferrovia nel tratto pistoiese e ancora una volta complicherà la vita ai pendolari pratesi che d’estate vorranno raggiungere il mare. Tra le stazioni di Pistoia e Montecatini, in particolare, sarà attivato un servizio di bus navetta via autostrada. I sistemi di vendita di Ferrovie saranno aggiornati con i nuovi orari a partire da inizio giugno.