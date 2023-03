"Ferro e piuma" sul palco di RidOff

Domani sera a Officina Giovani per la rassegna RidOff dalle 21 in scena "Ferro e Piuma", uno spettacolo di InQuanto teatro, con Massimiliano Galligani e Frank Cusumano, testi di Massimiliano Galligani e Andrea Falcone, regia di Giacomo Bogani. Con Ferro e Piuma il teatro di narrazione incontra il cabaret e la musica dal vivo per raccontare un territorio, i suoi abitanti, la vita negli ultimi cinque decenni: Il mondo visto dalla finestra di un’officina di fabbro e dal suo occupante. Massimiliano Galligani è fabbro in una storica officina di Vaiano; e anche autore e attore comico, un cabarettista che ha girato mezza Italia, dai peggiori bar di Campi Bisenzio a quelli non migliori di Milano Brera. Ha incontrato registi come Virzì e Benigni, attraversato più o meno indenne studi televisivi, set cinematografici, palcoscenici grandi e piccoli. Per poi tornare lì, al mestiere di famiglia. Passare dalle battute al ferro battuto non e facile. Eppure, in qualche modo, lo spettacolo continua. Ed e proprio li, tra l’incudine e il martello, che le figure di un bel pezzo di vita passata in compagnia del teatro sembrano darsi appuntamento. Un racconto comico e duro: ferro e piuma, appunto. Ingresso libero, consigliata la prenotazione su Eventbrite.