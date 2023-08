Ferragosto tra storia, arte e natura E Palazzo Pretorio stasera è gratis

Piccola guida al Ferragosto per chi resta in città. Oggi il Museo di Palazzo Pretorio sarà aperto dalle 10.30 alle 18.30 e, straordinariamente, anche in notturna e gratuitamente dalle 21 alle 24 (ultimo ingresso alle 23.30). Un’occasione per immergersi nella bellezza del palazzo e delle collezioni civiche della città, ma anche per visitare la la mostra "L’albero degli zecchini", un sorprendente viaggio nel tempo alla scoperta della storia delle monete e dei mezzi di scambio. Oggi sarà aperta anche la Galleria di Palazzo degli Alberti con ingresso libero e orario continuato dalle 10.30 ale 19 con i capolavori di Caravaggio, Giovanni Bellini, Filippo Lippi. Porte aperte dalle 10 alle 15 anche al Mueso del Tessuto, dove oltre alla collezione permamente e agli storici spazi dell’ex Campolmi sarà possibile visitare la bella mostra "Kimono. Riflessi d’arte tra Giappone e Occidente". Anche il Castello dell’Imperatore si potrà visitare dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20, mentre resteranno chiusi il Museo dell’Opera del Duomo e gli affreschi, il Centro Pecci, Palazzo Datini e il Museo di scienze planetarie. Infine, da segnalare che anche stasera (e fino al 20 agosto) ci sarà la Festa del volontariato al circolo Arci di Cafaggio, in via del Ferro 26. A cena i piatti preparati dai cuochi volontari e allo stesso tempo sostenere le associazioni a cui ogni anno viene devoluto l’incasso delle serate.

Tanti gli appuntamenti in Vallata. A Vaiano è in programma la tradizionale festa di Ferragosto: alle 20.30 tutti invitati nella piazza della Badia. Ci sarà un primo piatto e l’immancabile cocomero. E poi brindisi con il sindaco e la giunta. A Montepiano la Pro loco farà arrivare le mongolfiere per vivere un’esperienza davvero originale (prenotazioni 0574 959031 oppure 350 0970030). Tra San Quirico di Vernio (Oratorio di San Niccolò) e Montepiano (Salone della Misericordia) prosegue "I sensi del colore", la mostra da non perdere dedicata a Geoffrey Humphries, promossa dal Comune per celebrare l’artista inglese che ha un profondo legame con Montepiano, dove ha messo radici e ancora oggi ha un luminoso studio nella casetta in mezzo ai faggeti che acquistò negli anni ’70 del secolo scorso: oggi è prevista un’apertura straordinaria dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. Nel comune di Cantagallo si può sperimentare la rinnovata accoglienza del Rifugio Pacini a Pian della Rasa, mentre a Gavigno la Pro loco organizza l’ormai consueta "spennata" di Ferragosto (dalle 19.30).

Infine i comuni medicei. Per chi ha voglia di fare una passeggiata non difficile, c’è la proposta del circolo Arci 11 Giugno di Carmignano: alle 11,30 il ritrovo al Pinone e partenza a piedi per Pietramarina con visita agli agrifogli e al santuario etrusco. Poi pranzo a sacco e giochi della tradizione (ognuno dovrà portare il suo pranzo da mangiare in compagnia e il circolo offrirà il cocomero). A Poggio a Caiano oggi Comune e Pro loco organizzano la "Cocomerata poggese": a partire dalle 16 al parco del Bargo si potrà gustare tanto cocomero fresco, una bella merenda e il tutto gratuitamente grazie al lavoro dei volontari dell’Auser. Sempre a Poggio è prevista l’apertura straordinaria del Museo Soffici e del Novecento italiano, dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 19. Sarà aperta anche la splendida di Villa Medicea: il parco si potrà visitare dalle 8.15 alle 18 (ultimo ingresso ore 17.30), per la villa l’ingresso è esclusivamente con visite accompagnate ogni ora dalle 8.30 alle 16.30 (oggi non si effettua la visita delle 13.30). La prenotazione è obbligatoria al numero 055 877012.