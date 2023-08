"Ferragosto senza bus a Prato? Un servizio mancante dal 2011"

"Autolinee Toscane non ha sospeso il servizio di trasporto pubblico per Ferragosto". La società di gestione dei bus (nella foto il presidente Gianni Bechelli) risponde a CittadinanzAttiva, che aveva denunciato la mancanza totale di mezzi il 15 agosto come già avvenuto il 1° maggio.

"Il servizio di Ferragosto, a Prato, non è presente ormai dal 2011, quindi da 12 anni, quando era gestito da altre società – continua At – Noi non decidiamo quante e quali corse, linee, frequenze fare. Tutte queste scelte sono degli enti locali: la quantità dei chilometri serviti è stabilita dalla Regione, gli altri aspetti vengono decisi ad un tavolo provinciale con i Comuni e approvati dalla Regione. Sono gli enti locali, da sempre, a decidere su questo, Autolinee Toscane è chiamata soltanto a gestire il servizio".

E ancora: "CittadinanzAttiva aveva scritto (non tramite il canale appropriato) a giugno ed ha ricevuto la risposta il 3 luglio scorso".