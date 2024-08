Ferragosto a tutta arte . I musei non vanno in ferie. Ecco le aperture straordinarie. Pretorio in versione ’notturna’

Per i pratesi che hanno deciso o sono stati costretti a restare a casa per questo Ferragosto invece che recarsi al mare o in una città d’arte per una breve gita fuori porta, la consolazione è che qualche occasione per vivere la propria città ci sarà. Questo grazie soprattutto ai principali musei, che manterranno le proprie porte aperte al pubblico nel giorno dedicato alla festività di Santa Maria. Una vera e propria ancora di salvezza nel "deserto" di eventi a Prato: un’opportunità per godere di tanta bellezza nostrana, a maggior ragione con i benefici dell’aria condizionata. Piccola guida culturale per chi resta in città, è tornato dalle vacanze o sta facendo le valigie per partire. Eccezionalmente, oggi le porte del Museo di Palazzo Pretorio saranno aperte anche in orario notturno. A partire dalle 21, il pubblico potrà approfittarne per visitare gratuitamente il museo, uno scrigno prezioso che racchiude gioielli di inestimabile valore che raccontano la storia di Prato, come le opere di Bernardo Daddi, Giovanni da Milano, Donatello, Filippo e Filippino Lippi, le grandi pale d’altare dipinte da Bilivert e Balassi, la gipsoteca di Lorenzo Bartolini, e altre ancora; un catalogo che spazia dal XIV secolo fino alle opere contemporanee di Klein e Pistoletto.

Ed è una Prato in formato cartolina quella che si potrà ammirare dal piccolo gioiello della terrazza panoramica del Pretorio: la chiusura della terrazza è prevista alle 23, l’ultimo ingresso al museo alle 23.30. Visitabile inoltre a piano terra la mostra "Tamagnini. Mirabile avventura d’arte" l’esposizione, curata da Giulia Ballerini, è un tributo a Primo Tamagnini, classe 1936, con un nucleo di trentadue opere che ripercorrono la lunga carriera dell’artista.

Apertura straordinaria anche del Museo del Tessuto, oggi dalle 10 alle 15. Qui è visitabile la mostra dedicata a un genio della moda italiana, curata da Daniela Degl’Innocenti ed Enrica Morini: "Walter Albini. Il talento, lo stilista" è visitabile fino al 22 settembre. Il viaggio fra i tesori d’arte in città sarebbe incompleto senza il Centro Pecci, punto di riferimento imprescindibile per l’arte contemporanea in Toscana.

Ferragosto è il momento perfetto per visitare "Eccentrica" al Pecci (dalle 10 alle 19): recentemente il percorso espositivo si è arricchito di tre nuove opere dalle collezioni. Da segnalare, fra le new entry, "San Giorgio e il Drago", di Salvo: l’artista si ritrae nella figura di San Giorgio contro il drago, reinterpretando uno dei motivi più celebri dell’arte rinascimentale. E poi le fotografie di Armin Linke "G8 Summit, Genova, Italy" e "Luna" di Fabio Mauri: il 20 luglio 1969, l’Apollo 11 atterra sulla luna, segnando la fine della corsa allo spazio ma un anno prima Mauri presenta la sua installazione ambientale che permette di compiere una passeggiata sul suolo lunare. Sul fronte delle mostre temporanee, da non perdere "Colorescenze. Artiste, Toscana, Futuro" e "Yu Ji. Hide Me in Your Belly".

Un altro tipo di arte è il cinema. Sarà regolarmente aperta questa sera l’arena estiva del Castello dell’Imperatore. In programma la pellicola "Cattiverie a domicilio" di Thea Sharrock, con Olivia Colman e Jessie Buckley.

Francesco Bocchini