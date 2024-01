Fermati in strada con i coltelli . Denunciati

Nell’ambito dei controlli di prevenzione sul territorio, la polizia ha denunciato due uomini per porto abusivo di armi. Gli agenti hanno fermato i due, gravati da precedenti, che alla vista della polizia hanno provato a eludere il controllo. Si tratta di un marocchino, 19 anni, residente a Prato con precedenti per reati contro il patrimonio, che è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con lama lunga sei centimetri. L’arma è stata sequestrata. In via Carraia, invece, le volanti hanno notato un giovane che brandiva un coltello. Alla vista della polizia, ha provato a nascondersi in un negozio ma è stato raggiunto. Si è mostrato molto nervoso e durante la perquisizione gli agenti hanno trovato un coltello da cucina di ben 29 centimetri. L’uomo, italiano, è stato denunciato.