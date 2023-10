Fermata del bus trasferita sulla 325. Nessuno lo sa: passeggeri a piedi

Per un disguido di comunicazioni, diversi cittadini, ieri a Vaiano hanno perso l’autobus per Vernio, che di solito passa da via Braga ma ieri è transitato dalla Sr325. All’origine del problema, i lavori di asfaltatura su via Braga, che inizieranno lunedì (con divieto di transito e di parcheggio) ma che inizialmente sarebbero dovuti iniziare il 26. Visto il maltempo, la ditta che esegue i lavori ha infatti deciso di posticipare la data di partenza.

E se Autolinee Toscane accusa il Comune di Vaiano della comunicazione tardiva sullo slittamento dei lavori, il Comune, per voce del sindaco, rimanda la palla al gestore del trasporto pubblico, sostenendo che Autolinee Toscane non ha tenuto conto della comunicazione, effettuata dallo stesso Comune, di sospendere le modifiche di trasporto richieste in precedenza dall’amministrazione.

"C’è una scarsa condivisione, da parte di Autolinee Toscane, delle modifiche al trasporto pubblico locale sui territori e sul Comune di Vaiano in particolare – dichiara il sindaco Primo Bosi – C’è forte disagio e molta preoccupazione per l’efficacia del servizio, anche perché sta per partire il nuovo orario e non c’è stata quella campagna di comunicazione che sarebbe stata necessaria per informare in modo adeguato i cittadini. Circa il piano per il Tpl che partirà dal primo novembre – prosegue il sindaco – valuteremo la sua efficacia anche alla luce delle nostre richieste che riguardavano l’attestazione dei bus alla Stazione e l’effettivo scambio ferro gomma organizzato anche sulla base dell’orario dei treni. Un rapporto positivo tra Autolinee Toscane e i Comuni – conclude Bosi – rappresenta una garanzia fondamentale per i cittadini che si rivolgono alle amministrazioni locali per denunciare gli eventuali disservizi".

Autolinee Toscane, comunque, informa che anche nei prossimi giorni l’autobus fermerà sulla Sr 325 (almeno fino al termine dei lavori in via Braga, come recita il cartello alla fermata). E consiglia gli utenti di consultare sempre il sito prima di uno spostamento. Anche in virtù dei cambiamenti che ci saranno dal 1° novembre, primo giorno della "Fase 2T2" (prevista da contratto fra Regione e gestore), che vedrà modifiche in tutta la Toscana e presumibilmente anche in Valbisenzio. Informa inoltre che chi è abbonato ad una determinata linea riceverà gli aggiornamenti per mail, gli altri possono richiedere l’alert segnalando la fermata da cui di solito partono: se ci fossero modifiche d’orario o altri cambiamenti, saranno inviati da Autolinee Toscane per mail.

Claudia Iozzelli