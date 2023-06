Ferito con un machete in strada "Gestione sicurezza inadeguata"

Il vaso è pieno. L’ennesimo episodio di sangue, di giorno e in mezzo ai passanti, "per questo "come capogruppo e consigliere comunale di Fratelli d’Italia, non posso esimermi dal commentare la vicenda" che ha avuto luogo in centro città. Claudio Belgiorno commenta così l’episodio violento avvenuto sabato pomeriggio in zona via Frascati: un marocchino di 28 anni vittima di un’aggressione con un’arma da taglio, forse un machete. Dopo essere stato colpito a un braccio e alla fronte, il marocchino è riuscito a scappare rifugiandosi nel parcheggio di via Pomeria dove è stato soccorso. "Come un mese fa in via Valentini, anche questa volta è stato coinvolto un cittadino magrebino – aggiunge Belgiorno – Da tempo, in consiglio comunale, sottolineiamo questi episodi di insicurezza ma l’amministrazione comunale sembra non avvertire il problema. Per chi governa la città, il problema della criminalità sembra non esistere. La gestione della sicurezza da parte dell’attuale amministrazione di centrosinistra, guidata dal sindaco Matteo Biffoni e dal Pd è inadeguata".

Belgiorno chiede soluzioni affinché situazioni come quella di sabato non accadano più. "La storia delle amministrazioni locali – prosegue – insegna che per risolvere i problemi di sicurezza è necessaria una collaborazione tra chi amministra il territorio e chi ha l’amministrazione a livelli più alti. Purtroppo, in questo nostro territorio, dove governa la sinistra, questa collaborazione non avviene con la dovuta insistenza, intensità e interesse politico. Questa mancanza sembra essere il risultato di un intento politico ideologico che nega il problema e quindi non attua azioni concrete. Invito l’amministrazione comunale a prendere sul serio questi incidenti e a lavorare con noi per trovare soluzioni durature. Dobbiamo proteggere i cittadini di Prato e garantire che la nostra città sia un luogo sicuro per tutti".

Alle parole di Belgiorno, fa eco un’altra consigliera comunale di Fratelli d’Italia, Patrizia Ovattoni, che torna a puntare il dito contro una situazione definita più volte "fuori controllo".

"Sono anni – dice Ovattoni – che sottolineo all’amministrazione comunale e all’assessore alla sicurezza Flora Leoni che occorrono misure urgenti per far fronte alla pesante insicurezza presente nel territorio pratese. Nonostante ciò il Comune che continua a occuparsi solo di piste ciclabili come se Prato fosse una città sicura. Per non parlare poi del sindaco il quale liquidò il problema sicurezza sostenendo che ’sono solo percezioni’".

Per Ovattoni ci vuole "un maggiore e migliore impiego della polizia municipale sul piano della sicurezza urbana - precisa la consigliera di FdI. Da tempo sto proponendo alla giunta comunale l’istituzione di un nucleo speciale in seno al corpo di polizia municipale che operi sia in centro che nelle periferie, oltre che maggiori controlli delle pattuglie dispiegate sul territorio", conclude.