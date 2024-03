Ferita la culla del tessile: "Qui mai nessun investimento. È l’unica strada da 50 anni"

"La viabilità della Valbisenzio è la stessa da oltre mezzo secolo. Non sono mai stati fatti investimenti, nessuno ha mai avuto una visione futura di una zona che non è una valle chiusa, ma che oggi ospita ventimila abitanti e più di mille imprese". Lido Lascialfari, titolare della Tessitura Lascialfari, socio di Confartigianato ne ha vissuti di anni a cavallo tra la Valbisenzio e Prato a portare pezze lavorate con la sapienza di chi da oltre 50 anni lavora sui telai.

"Abbiamo un furgone più piccolo in cui possiamo caricare ovviamente molta meno merce e che in questa situazione ci permette di passare con costi molto più elevati. Per un periodo le aziende li sopportano, ma alla lunga tutto si sfalda", dice convinto che il problema non sia tanto nel terreno fragile e montuoso, quando nella cecità degli amministratori. "A parte qualche manutenzione o piccolo miglioramento, la viabilità è esattamente la stessa da 50 anni. Possibile? Magari non ci saremo riusciti a creare una alternativa, a me sembra però che nessuno ci abbia mai veramente provato. La Valbisezio è la culla del tessile, rifinizioni e tintorie hanno bisogno di acqua è per quello che storicamente sono nate e cresciute nella valle". Gli industriali ipotizzano al massimo di reggere tre settimane con una situazione di viabilità critica come quella che si vive in questi giorni sulla 325. L’apertura del passaggio a nord, d’altronde, non assicura tempistiche coerenti con le esigenze delle aziende.

Lo sa bene l’Officina meccanica Brusori di Vernio specializzata in costruzioni meccaniche e ingranaggi : "Con la strada interrotta siamo in difficoltà per far arrivare gli autotreni con i rifornimenti di acciaio - dice Brusori - rischiamo un fermo di produzione se non verrà ristabilito il collegamento con l’autostrada necessario per far arrivare materie prime". Gli unici collegamenti possibili sono utilizzando un piccolo furgone con il quale l’azienda consegna il lavoro pronto. Apprensione per la mancanza di pezzi di ricambio anche da parte dell’autocarrozzeria Valbisezio: "Siamo preoccupati per la situazione soprattutto per i rifornimento dei ricambi e dei materiali di consumo necessari a far fronte alle lavorazioni prese in carico", dice Leonardo Marchiseppe. La preoccupazione serpeggia e le soluzioni scarseggiano. Ieri il governatore Giani è tornato a parlare di 325 a margine di un sopralluogo sulla Fi-Pi-Li invocando l’aiuto del governo: "Per una ipotetica nuova strada ci vogliono risorse tali che l’intervento diventa di interesse nazionale: e allora apriamo un tavolo con il ministero delle Infrastrutture, con il ministro Salvini, e guardiamo se lo Stato magari attraverso i piani delle infrastrutture statali ci dà un contributo".

Interventi che torna a chiedere Cna Fita Toscana Centro per voce del presidente Mirko Portolano: "Considerato che la 325 è ostaggio di anni di incuria e mancata manutenzione, riteniamo necessario che si dia immediatamente incarico per la redazione di un piano di emergenza per dare finalmente una soluzione alla viabilità in vallata e per mettere in cantiere tutte le opere necessarie non solo a ristabilire la normalità ma a mettere in sicurezza questa rete viaria, anche con soluzioni alternative da attuarsi, se necessario con poteri emergenziali, che garantiscano la soluzione del problema nel più breve tempo possibile".

