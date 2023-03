Ferita al collo, fermato il compagno Rintracciato subito: era a Brescia

E’ stata una indagine lampo quella della squadra mobile diretta da Alessandro Gallo, sul caso della donna cinese accoltellata alla gola all’alba di giovedì in via Ciabatti, zona San Paolo. In meno di 24 ore, la polizia ha rintracciato il compagno della donna, cinese di 48 anni, e lo ha sottoposto a fermo. Il sospetto è che possa essere stato lui a ferire gravemente la compagna e a scappare nel tentativo di far perdere le proprie tracce. Al momento l’uomo, anche lui di origine cinese, è sottoposto a fermo in attesa della convalida dell’arresto di fronte al gip. Su di lui pesa l’accusa di tentato omicidio in quanto le ferite inferte alla vittima sono state dirette in un punto del corpo vitale: se avesse reciso una vena sarebbe morta all’istante. La donna, sottoposta a un delicato intervento chirurgico, resta in prognosi riservata e in serie condizioni anche se i medici sono ottimisti. Gli investigatori non hanno ancora potuto interrogarla viste le sue condizioni di salute. La sua testimonianza sarà fondamentale per capire quello che è accaduto intorno alle sei del mattino di giovedì in via Ciabatti.

Secondo quanto ricostruito fino a ora, i due avrebbero avuto un violento diverbio all’interno della casa dove abitano in via Ciabatti. Il litigio sarebbe degenerato. La donna, fortunatamente, sarebbe riuscita a fuggire in strada dopo essere stata colpita con uno o più fendenti alla gola.

E’ in strada che sarebbe stata vista e soccorsa da alcuni passanti che hanno chiamato il 118. La donna infatti era a terra in una pozza di sangue.

In via Ciabatti è intervenuta un’ambulanza che ha portato la vittima in codice rosso all’ospedale. E’ stata allertata anche la polizia che si è messa sulle tracce della’aggressore senza tralasciare nessuna pista: dalla rapina finita male alla quella passionale. Sarebbe stata quest’ultima a convincere gli investigatori tanto che hanno seguito le tracce lasciate dal cinese e lo hanno fermato a Brescia, forse per paura che potesse sparire nel nulla. Però, bisognerà attendere la convalida dell’arresto da parte del gip per valutare tutti gli indizi a suo carico.

Probabilmente saranno sentiti altri testimoni e lo stesso cinese potrebbe fornire la sua versione dei fatti. Sembra, comunque, scartata l’ipotesi dell’aggressione a scopo di rapina come si era temuto nelle prime ore dopo il ritrovamento della donna ferita in strada. L’arma per ora non è stata individuata.

L’episodio arriva a una sola settimana di distanza dall’altra violenta aggressione in cui è rimasta gravemente ferita Martina Mucci, 28 anni, residente alla Pietà, pestata a sangue da due uomini mentre rincasava dal lavoro alle 2 di notte.

Laura Natoli