Ferisce l’amico con un coltello Ora è in fuga dopo l’aggressione

Prima la lite violenta tra due conoscenti, un uomo di 37 e l’amico di 45 anni, poi un coltello che è spuntato tra le urla del diverbio. Per fortuna si è trattato di una lama non particolarmente lunga, ma che comunque ha fatto sì che il 45enne abbia avuto bisogno del trasporto in ospedale. L’episodio, andato in scena nella serata di venerdì, in un’abitazione a Fornacelle, ha richiesto l’intervento oltre che del 118 anche dei carabinieri della Tenenza di Montemurlo. I militari dell’Arma, una volta giunti sul posto, hanno trovato il 45enne con alcune ferite al torace e ad una braccio con il quale l’uomo aveva cercato di difendersi dalle coltellate provocate con un piccolo coltello a serramanico che, fortunatamente, non ha causato conseguenze letali.

Il ferito, dapprima soccorso dai militari e successivamente dal 118, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Prato: il ferito si trova tutt’ora in osservazione al Santo Stefano per una lesione che ha parzialmente interessato un polmone.

I carabinieri della Tenenza hanno cercato di ricostruire l’accaduto e le indagini hanno permesso di risalire immediatamente all’autore dell’efferato gesto. Il responsabile è stato identificato in un trentasettenne, anche lui di Montemurlo.

L’uomo, dopo il diverbio sfociato nel ferimento ai danni del 45enne, si è dato alla fuga e non è ancora stato rintracciato. Il 37enne si è reso irreperibile dal proprio domicilio.

Restano ancora da chiarire le motivazioni che lo hanno spinto a presentarsi alla casa della vittima, dove poi si è consumata la discussione verbale, che si è conclusasi con le coltellate. Coltellate per le quali i carabinieri della Tenenza lo hanno denunciato per lesioni aggravate e porto di oggetti atti ad offendere.

