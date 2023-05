"Ferdinando Targetti Una giunta rossa" All’Archivio di Stato

Oggi alle 16.30 all’Archivio di Stato a Palazzo Datini presentazione del libro di Alessandro Affortunati "Ferdinando Targetti. Una giunta rossa (1912-1914)", edizioni Pentalinea 2022. L’incontro fa parte del ciclo "Protagonisti della storia. Fatti, personaggi e percorsi a Prato tra Otto e Novecento", nato dalla collaborazione tra Archivio di Stato di Prato, Biblioteca Roncioniana e Comitato Pratese per la Promozione dei Valori Risorgimentali in occasione del Maggio dei libri 2023. Discutono del libro, alla presenza dell’autore, Marco Romagnoli, Comitato Pratese per la Promozione dei Valori Risorgimentali, e Andrea Giaconi, Coordinamento Toscano per la Promozione dei Valori Risorgimentali, con il coordinamento di Leonardo Meoni Archivio di Stato. La presentazione può essere seguita sia in presenza che a distanza sulla piattaforma Jitsi Meet. Il prossimo appuntamento della rassegna sarà il 24 maggio alle 16.30 in Biblioteca Roncioniana con la presentazione del numero monografico della Rassegna storica toscana su "Ermolao Rubieri patriota e letterato" con Fabio Bertini e Niccolò Lucarelli.