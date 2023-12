Federfarma in campo contro la violenza sulle donne

La campagna per la diffusione della cultura del rispetto e della non violenza sulle donne non si ferma con il 25 novembre, ma prosegue e si rafforza grazie all’impegno delle farmacie aderenti a Federfarma Prato - una sessantina in tutto - insieme a CittadinanzAttiva ToscanaCentro per i diritti del malato di Prato. Passate le manifestazioni di piazza ed i cortei, i farmacisti di Federfarma insieme al Centro diritti del malato hanno deciso di fare un piccolo, ma significativo gesto che resterà visibile per un anno con l’obiettivo di diffondere la cultura del rispetto e della non violenza.

"Proprio secondo questa volontà abbiamo predisposto che sugli scontrini emessi ai clienti – spiega Pietro Brandi, presidente di Federfarma – , compaia la dicitura ’Se sei vittima di stalking o violenza chiama il 1522’". Chi desiderasse entrare a far parte di questa azione di sensibilizzazione lo può fare prendendo contatti con il presidente di Federfarma presso la farmacia Etrusca di via Pistoiese, telefono 0574 25168.

"Grazie a questa procedura, saranno decine di migliaia gli scontrini che ogni giorno entreranno nelle case, nelle scuole e nei luoghi di lavoro, della provincia di Prato, moltiplicando la diffusione del servizio telefonico gratuito nazionale 1522, che è attivo 24 ore su 24", ribadisce Fabio Baldi, presidente del Centro diritti del malato.

L’appello al rispetto per una convivenza nella società civile e alla non violenza, lo si legge anche in un volantino apposito messo a punto da Federfarma e CittadinanzAttivaCentro diritti del malato: "E’ compito comune trasmettere la cultura del rispetto, iniziando dai bambini, quali ’futuri’ cittadini – si legge – Insegnare il rispetto è prima di tutto compito della famiglia, subito dopo diventa compito della scuola. Il rispetto deve essere esercitato verso tutti e verso tutto". Sara Bessi