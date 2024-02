Febbraio, caldo record. Superati i venti gradi

Dopo quasi due mesi di temperature ben al di sopra della media, accompagnate da smog e tempo stabile, tornano piogge e temporali anche in provincia. Il cambiamento del tempo arriverà nel corso delle prossime ore, con nuvole sempre più spesse da ovest verso est. Quello di oggi, però, sarà solo l’inizio. La situazione peggiorerà ulteriormente domani, quando un fronte freddo proveniente dal Nord Atlantico transiterà su tutta la Toscana, coinvolgendo la provincia di Prato specialmente dal primo pomeriggio. Chi si aspetta, però, un ruggito invernale in grande stile rimarrà deluso: le temperature caleranno, è vero, ma torneranno semplicemente più vicine alle medie del periodo, almeno fino a domenica. Per intenderci, a Prato sono previste comunque massime di 12-13 gradi anche nel pieno del peggioramento di domani. In nessun caso, insomma, si assisterà a valori estremi per l’inverno che, fino adesso, i record li ha fatti segnare tutti nella direzione opposta, ovvero quella del caldo.

Nonostante il ritorno in media delle prossime ore, febbraio 2024 risulterà infatti uno dei mesi invernali più caldi di sempre a Prato. La stazione meteorologica di Prato Università, in piazza Ciardi, ha registrato una massima di 20.9 gradi alle 15.40 di sabato 17 febbraio. Un valore più alto si era registrato solo nel 1991, quando la colonnina di mercurio arrivò a 23 gradi. Il contesto, tra il 1991 ed oggi, era però ben diverso: nel 1991 Prato, come buona parte della Toscana, venne anche colpita da una bufera di neve il 5 e 6; l’ondata di caldo che seguì durò appena pochi giorni. Nel 2024, invece, il caldo anomalo invernale ha continuato per settimane e settimane, senza mai alternarsi a fasi con temperature rigide. Non a caso, a Prato a febbraio la colonnina di mercurio non è mai scesa sotto zero. Da inizio anno, invece, la minima assoluta registrata è stata di appena -0.9 gradi, fatta registrare la mattina del 22 gennaio.

Con la nuova perturbazione sarà la volta buona anche per rivedere la neve in montagna? Sì, ma difficilmente cadrà sotto i mille metri di quota. In ogni caso, quella del fine settimana sarà una vera boccata d’ossigeno, anche nel senso letterale del termine: i venti di provenienza atlantica e le piogge avranno il merito di azzerare l’inquinamento dell’aria, dopo settimane di smog ristagnante in pianura. La stazione Arpat di via Lazzerini a febbraio ha più volte superato la soglie limite delle polveri sottili PM 10 e PM 2.5. I giorni con la più alta concentrazione di polveri sottili nell’aria sono stati quelli a inizio mese, dal 2 al 4 febbraio, per poi raggiungere due nuovi picchi il 10 e il 19. Ossigeno, questa volta figurato, anche per gli impiantisti e agli operatori turistici dell’Appennino, alle prese con l’ennesima annata disastrosa in termini di temperatura e copertura nevosa. Quello che sta per iniziare, anche per la montagna e gli appassionati di sc i, potrebbe essere il periodo più favorevole dell’inverno in termini di precipitazioni nevose.

Francesco Storai