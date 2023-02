Fattoria e Cascine: ecco lo studio Per far rinascere l’antica bellezza

La Fattoria Medicea e l’insieme di aree a carattere agroalimentare ad essa funzionali sono le protagoniste di una monografia scritta a più mani (per i tipi Fup, Firenze University Press), che lo scrivente con il professor David Fanfani ha diretto e coordinato come percorso conoscitivo e di progetto a 360 gradi nell’intento di sollecitare chi finora non ha ritenuto di impegnarsi a fondo per la rinascita di questa straordinaria risorsa ambientale e paesaggistica, tutta pratese. Un impegno che si è fatto più che mai pressante in chiave di transizione agro-ecologica del Parco delle Cascine di Tavola, quale condizione ineludibile per un futuro che dovrà essere all’altezza della bellezza paesaggistica, architettonica ed artistica della storica tenuta, laddove l’Ombrone disegna le sue anse, tra la villa Ambra del Poggio e la parte più suggestiva della Piana pratese. Un luogo plasmato dalla visione illuminata del principe, quel Lorenzo, il Magnifico, che ne riconobbe il Genius loci, come il lascito più fecondo delle divisioni spaziali etrusche e del duro lavoro, dopo di loro, di generazioni di uomini. Una storia affascinante per un territorio reso unico dalle regimazioni del sistema gorile medievale e dalle raffinate addizioni medicee e lorenesi. Per ripartire con quella medesima visione,...