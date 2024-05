Farsi trovare un po’ più pronti è possibile

Lo hanno messo in chiaro subito: questa è una protesta apartitica. Ma è una protesta che per forza di cose parla alla politica, di tutti i colori. Le priorità: fondi per le famiglie che hanno dovuto fare i conti con il nubifragio. Case devastate, auto portate "a passeggio" dalla piena che ha invaso le vie. Sapete cosa vuol dire oggi ricomprare un’auto nuova? O rimettere mano a una casa finita con i piedi a mollo? Significa stipendi che si volatilizzano. In modo pacifico i comitati degli alluvionati hanno sfilato in corteo per chiedere attenzione nella velocità dell’erogazione dei ristori e anche un’attenzione nuova al territorio. Farsi trovare pronti, di fronte a situazioni meteo eccezionali, è impossibile. Ma farsi trovare... un po’ più pronti, no.