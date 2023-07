Farsi sentire Un atto d’amore per la città

Maristella Carbonin

Il traffico pesante che tiene nella morsa via del Ferro, con i residenti pronti a mettersi in gioco studiando soluzioni da presentare al Comune. O ancora il problema della sicurezza in via Pomeria, dove i numerosi furti nelle auto o nelle cantine e garage dei palazzi fanno alzare l’asticella del malcontento tra i residenti. Prato e la sua gente si fa sentire, e lo fa anche attraverso il giornale. E alla fine non è che uno slancio d’amore per la propria città che, come una figlia, la si vorrebbe sempre, se non perfetta, almeno ‘a modino’. E in fondo è un po’ la filosofia della nostra rubrica "Cittadino cronista", che da mesi raccoglie le segnalazioni di voi lettori. Noi ci siamo.