Farmacie aperte per la Befana. La lista dei turni

Le farmacie aperte oggi in città, giorno dell’Epifania e quindi festivo, sono a scartamento ridotto: ecco la lista dei turni. Saranno aperte la Farmacia Moderna in via Mazzini 8 (9-13 e 15,30-19,30) telefono 0574.22604; Via Roma in via dello Sprone 2 (9-20 orario continuato) telefono 0574 633166 e Lloyds 5 in via Fiorentina al centro Esselunga di Pratilia (orario continuato 9-20), telefono 0574 633776. Sempre aperte come di consueto 24 ore su 24 la Lloyds 3 in piazza Mercatale (telefono 0574.30327) e la Lloyds numero 12 in via Cavour (telefono 0574 27986).

In provincia ecco dove acquistare medicinali e prodotti da banco: nei Comuni medicei è di turno la farmacia Martelli di Seano in via Don Milani (9-13 e 16-19,30) telefono 055.8705100; a Montemurlo è aperta la farmacia comunale di Oste in via Scarpettini (9-13 e 16-19,30) telefono 0574.790012. In Val Bisenzio è di turno la farmacia di San Quirico (10-12,30 e 17-19 con reperibilità nelle ore di chiusura), telefono 0574.957178. Chiusa la farmacia di Usella.