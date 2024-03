Farmacie aperte. La lista dei turni di oggi e domani

Oggi, giorno di Pasqua, e domani lunedì dell’Angelo le farmacie aperte in città sono a scartamento ridotto. Ecco dove recarsi per l’acquisto dei medicinali: sono aperte 24 ore le farmacie Lloyds 3 in piazza Mercatale e la Lloyds 12 in via Cavour. Poi sono aperte la Tercinod in via Bologna 72/f (telefono 0574. 25169) oggi e domani dalle 9 alle 13 e dalle 15,30 alle 19,30 e la farmacia "Al Punto" in via Roma 308 (telefono 0574. 633166), oggi e domani, dalle 9 alle 20. Domani, oltre a queste farmacie, sarà di turno anche la Lloyds 5 (telefono 0574. 33776) in via Fiorentina al centro commerciale Esselunga con orario dalle 9 alle 20. Nei Comuni medicei, il doppio turno festivo sarà della farmacia Zeppini in via Risorgimento 30 a Poggio a Caiano (9-12,30 e 16-19,30); a Montemurlo lavorerà entrambi i giorni la farmacia di Bagnolo in via Pistoia 4 (9-13 e 16-19,30). In Val Bisenzio solo questa mattina è aperta la farmacia di Usella in via San Lorenzo (9-12 senza reperibilità), tutto il giorno e per pasquetta è di turno la farmacia Mannina di Montepiano (10-12,30 e 17-19 con reperibilità nelle ore di chiusura).