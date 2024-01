Farmaci a chi soffre. Grazie alle donazioni

Permettere alle famiglie alluvionate e in difficoltà economiche di acquistare farmaci e presidi sanitari con un contributo parziale o totale sul costo. La campagna di solidarietà si chiama "Un aiuto per Seano" ed è stata organizzata dalle associazioni "Civicamente Carmignano" e "Il Quartierino" che sulla piattaforma crowdfunding Eppela hanno raccolto in due mesi la cifra totale di 1.900 euro. La solidarietà del post alluvione non si ferma perché ancora tanti sono i problemi da affrontare per le famiglie che hanno perso arredi, automobili, vestiario oltre ai danni agli immobili. Le due associazioni hanno stipulato un accordo con Farmacom e quindi con la farmacia comunale di Seano, l’unica comunale di Carmignano, per mettere a disposizione dei cittadini questa somma. Per poter usufruire del contributo per farmaci è necessario presentare la prescrizione medica, quando prevista. Tutte le altre informazioni sono disponibili direttamente alla farmacia comunale in via Lame 3 che peraltro, lo ricordiamo, è stata completamente e pesantemente alluvionata ed ha riaperto dopo varie settimane di chiusura.

"Civicamente Carmignano e Il Quartierino – scrivono in una nota le due associazioni – intendono ringraziare tutti i donatori che hanno permesso di raccogliere una somma così importante e anche Farmacom e la farmacia comunale di Seano per la per la collaborazione". Il contributo è riservato ai residenti a Carmignano colpiti dall’alluvione e i prodotti acquistabili sono: farmaci da banco, farmaci con prescrizione medica da esibire, farmaci omeopatici, sanitari, prodotti per l’infanzia, prodotti alimentari, dispositivi medici.