Fare squadra per vincere la partita

Maristella Carbonin

Serve anche l’aiuto dei deputati pratesi affinché la ‘doccia fredda’ si trasformi un bagno...rigenerante. La siccità della scorsa estate ha contribuito a ricordare quanto il risparmio di ogni goccia d’acqua sia prezioso. Ecco, Prato ha un tesoretto di 10 milioni di metri cubi d’acqua di riuso: potrebbero servire per annaffiare la aiuole, ad esempio, lavare i mezzi o le strade. Ma l’unicum pratese, rappresentato dall’impianto di Gida, rischia la beffa: il testo firmato da Mattarella esclude l’impianto di depurazione pratese di Gida in quanto struttura che recepisce sia acque civili che industriali. La speranza era invece che si tenesse conto della qualità dell’acqua di riuso. L’appello di Biffoni è di fare squadra. Per una partita da vincere.