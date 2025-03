"Fare di Prato un territorio di sperimentazione"

Ottobre 2021: visita della commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati. Novembre 2024: visita della commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro e dello sfruttamento. Marzo 2025: visita della commissione parlamentare di inchiesta del Senato sulle condizioni di lavoro e visita della commissione Lavoro della Camera dei deputati", ricorda Juri Meneghetti, segretario generale della Filctem Cgil di Prato e Pistoia, a proposito dell’attenzione che la politica nazionale sta rivolgendo al fenomeno dello sfruttamento lavorativo e all’illegalità nel distretto pratese.

"Tanta giustificata attenzione per il nostro distretto ma, purtroppo, i fenomeni di illegalità e sfruttamento sono ancora ben radicati nella parte di produzione illegale del tessile abbigliamento e, ormai, non solo", continua il sindacalista dopo le due visite da parte di parlamentari solo nell’ultima settimana.

"Auspico davvero che questa volta si concretizzi quello che chiediamo da anni – aggiunge Meneghetti – e cioè che ci sia una volontà politica forte di contrasto all’illegalità, illegalità che danneggia in primis lavoratori e lavoratrici ma anche quella parte onesta delle imprese che possono rappresentare il futuro di un distretto così importante e che può guardare avanti se però non ’zavorrato’ da una illegalità così pervasiva".

Meneghetti insiste sul tema della legalità e augurandosi che le visite dei parlamentari servano a smuovere la situazione.

"Anche oggi, per l’ennesima volta, chiediamo che si faccia di Prato un territorio di sperimentazione per il contrasto allo sfruttamento lavorativo e all’illegalità; le norme ci sono e sul territorio abbiamo competenza ed esperienza, serve, come dicevo – conclude Meneghetti – una volontà politica forte di andare in questa direzione, una direzione di ripristino della dignità del lavoro".