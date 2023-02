Fantastic Negrito di scena a Il Garibaldi

Stasera alle 21 sul palco de Il Garibaldi salirà Fantastic Negrito (nella foto), artista americano già vincitore di tre Grammy Awards - sono gli Oscar della musica – nella categoria Best contemporary blues album. Prato è una delle cinque date del suo tour in Italia, con il quale presenta White Jesus Black Problems, il suo quarto album, il cui singolo "Oh Betty" ha ricevuto una nomination ai Grammy 2023 nella categoria Best american roots performance. Il disco è accompagnato da un film che sarà proiettato a inizio serata. Poi Fantastic Negrito salirà sul palco per un’intervista condotta dal direttore artistico del Centro Pecci, Stefano Collicelli Cagol, durante la quale anche il pubblico potrà interagire con lui. Le domande e le risposte saranno intervallate da performance acustiche dell’artista americano in versione solista. In parte storia d’amore, in parte lezione di storia, il nuovo album di Fantastic Negrito (Storefront Records, 2022) è una trascinante ode alla forza della famiglia e alla persistente resilienza del genere umano. Ispirati alla storia d’amore interrazziale – e illegale – dei suoi antenati, una serva bianca e uno schiavo di colore nella Virginia del 1750. Ultimi biglietti su Ticketone.