Fantastic Negrito, che serata a Il Garibaldi

C’è un altro appuntamento a cura di Fonderia Cultart questa settimana: domani alle 21 sul palco de Il Garibaldi salirà Fantastic Negrito, artista americano già vincitore di tre Grammy Awards - sono gli Oscar della musica – nella categoria Best contemporary blues album. Prato è una delle cinque date del suo tour in Italia, con il quale presenta White Jesus Black Problems, il suo quarto e acclamato album di studio, il cui singolo "Oh Betty" ha ricevuto una nomination ai Grammy 2023 nella categoria Best american roots performance. White Jesus Black Problems è il progetto più ambizioso realizzato fino ad oggi da Fantastic Negrito, un viaggio ancestrale tra blues, black music e rock. Il disco è accompagnato da un film che verrà domani sarà proiettato a inizio serata. Poi Fantastic Negrito salirà sul palco per un’intervista condotta dal direttore artistico del Centro Pecci, Stefano Collicelli Cagol, durante la quale anche il pubblico potrà interagire con lui. Le domande e le risposte saranno intervallate da performance acustiche dell’artista americano in versione solista. Un progetto perfetto per il poliedrico spazio Il Garibaldi che spazia dal cinema alla musica grazie alla versatilità della particolare progettazione degli spazi e all’ottima acustica della sala.

In parte storia d’amore, in parte lezione di storia, il nuovo album di Fantastic Negrito (Storefront Records, 2022) è una trascinante ode alla forza della famiglia e alla persistente resilienza del genere umano. Ispirati alla storia d’amore interrazziale – e illegale – dei suoi antenati, una serva bianca e uno schiavo di colore nella Virginia del 1750, i brani dell’album sono audaci e stimolanti nell’affrontare temi come razzismo, capitalismo e il vero significato della libertà. La storia di Fantastic Negrito è avvincente e radicata nella lotta: dai massimi di un contratto discografico da un milione di dollari ai minimi di un incidente stradale quasi fatale, che lo lasciato in coma, danneggiando permanentemente la sua mano e cambiando la sua visione della vita. Dalle strade di Oakland al palcoscenico mondiale, la musica di Fantastic Negrito trasuda schiettezza, tra black music, roots, punk e blues, testi autobiografici e di condanna, testi di speranza e sincerità. Al di fuori della musica, Xavier Amin Dphrepaulezz (il vero nome di Fantastic Negrito) ha creato Storefront Market, un mercato gratuito per il pubblico, con venditori che rappresentano la comunità di West Oakland e dei quartieri circostanti.

Gestisce inoltre la sua fattoria Revolution Plantation, dove insegna alla comunità a fare giardinaggio, uno sforzo per trasmettere pratiche che possono sostenere allo stesso modo i quartieri locali e il nostro pianeta. Infine, una curiosità: Fantastic Negrito sarà sul palco del grande concerto di Bruce Springsteen il 18 maggio a Ferrara, già sold out. Per la serata di domani ci sono ancora pochissimi biglietti disponibili su Ticketone.