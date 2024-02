Famiglie in controtendenza. Parte l’indirizzo Made in Italy. Una classe al Cicognini-Rodari

Il liceo del made in Italy ha fatto flop, ma non a Prato. Chiuse ormai da una settimana le iscrizioni per l’anno accademico 2024/25, i dati sono emblematici: su 468.750 studenti che inizieranno a frequentare le superiori a cominciare da settembre, solo 375 (lo 0,08%) hanno optato per il nuovo indirizzo. Sono tante dunque le scuole, fra le 92 sparse sul territorio nazionale che avevano deciso di attivare l’offerta formativa, nelle quali non ci sono nemmeno i numeri sufficienti per formare una classe, visto che la media è di quattro iscritti per istituto. Una miseria. Non rientra in questo discorso il Cicognini-Rodari, l’unica realtà pratese (e una delle cinque in Toscana) che ha sposato il progetto.

"Abbiamo registrato una ventina di iscrizioni. Di conseguenza, riusciremo a dare vita ad una classe", sottolinea il preside Mario Di Carlo, secondo il quale il fiasco fatto registrare dall’iniziativa del liceo del made in Italy era assolutamente "pronosticabile" alla luce delle premesse. "Aspettarsi un boom era illogico. Del resto, abbiamo presentato la nuova offerta formativa solo quattro giorni prima rispetto al via delle iscrizioni, peraltro in fretta e furia e in unico ope day. Non c’è stata attività orientativa, che di solito comincia ad ottobre. Con così poco tempo a disposizione, era prevedibile che si facessero questi numeri e non si andasse oltre".

La grande confusione legata a questo progetto ha poi fatto la differenza in senso negativo: "I ragazzi, non conoscendo o non avendo capito fino in fondo cosa significasse questa novità, magari hanno optato assieme ai loro genitori per un percorso più conservativo. Non c’era proprio il tempo materiale per riflessioni profonde", il pensiero di Di Carlo, che tuttavia non si pente affatto di aver puntato sul liceo del made in Italy.

"Nella maniera più assoluta. Altrimenti non avrei nemmeno deciso di cominciare. La considero una grande opportunità per le scuole che hanno approvato l’introduzione dell’indirizzo, dedicato ai ragazzi che hanno l’obiettivo di valorizzare il patrimonio artistico e culturale del nostro Paese".

Francesco Bocchini