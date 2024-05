Falsi addetti del contatore. Occhio alle truffe a Galciana

Occhio alle truffe. Un cittadino residente nel Comune di Prato ha segnalato a Publiacqua la presenza di due persone che, nella zona Galciana, a detta dell’uomo si sono presentati davanti alla sua abitazione chiedendo di entrare nella proprietà privata. I due uomini si sono presentati davanti all’abitazione con un furgoncino grigio anonimo ed entrambi erano privi di elementi di riconoscimento come un tesserino: la scusa per entrare in casa era una presunta verifica di perdita dal contatore. Publiacqua ricorda ai cittadini che nessuno degli incaricati dell’azienda sta facendo controlli di questo tipo sugli impianti interni e che nessuno degli incaricati di Publiacqua entra all’interno delle proprietà private. Publiacqua invita quindi i cittadini "a segnalare prontamente alla azienda o alle forze dell’ordine ogni episodio o richiesta sospetta".

Bastano pochi consigli per aiutare a difendersi. In particolare, è fondamentale contattare immediatamente il 112 Nue (Numero unico di emergenza), anche al primo sospetto e non consegnare denaro né oggetti di valore. Se nella conversazione viene menzionato un familiare in difficoltà, prima di fornire informazioni personali, è importante rivolgersi alla polizia, che saprà fornire supporto ed aiuto immediato. Mai aprire la porta di casa a sconosciuti, anche se dichiarano di essere dipendenti di aziende pubbliche, avvocati o appartenenti alle forze dell’ordine.