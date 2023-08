Si finge un altro perché non ha la patente, denunciato a Prato

Prato, 7 agosto 2023 – Fermato per un controllo alla guida di un'auto, risultata senza assicurazione, agli agenti ha fornito false generalità per cercare di spacciarsi per un'altra persona. È successo ieri a Prato dove un uomo, di nazionalità italiana, è stato denunciato dalla polizia municipale per sostituzione di persona e sanzionato per guida senza patente e circolazione senza copertura assicurativa. L'auto è stata posta sotto sequestro.

Quando i vigili lo hanno controllato il conducente dell'auto, priva di assicurazione, ha dichiarato di non avere al seguito alcun documento di riconoscimento e ha fornito le proprie generalità declinando nome, cognome, data di nascita e residenza. Gli agenti hanno effettuato tutti i controlli di rito sul nominativo fornito il quale, effettivamente, è risultato residente a Prato e titolare di patente di guida in corso di validità.

L'uomo però si è mostrato impaziente di allontanarsi e ha cercato di far concludere velocemente l'accertamento a suo carico, circostanza che ha insospettito gli agenti i quali, anche grazie all'ausilio della centrale operativa, hanno reperito l'immagine della patente della persona corrispondente al nominativo fornito. Controllando attentamente la fotografia del documento di guida, pur molto simile al volto del conducente del veicolo oggetto dell'accertamento, sono emersi elementi non del tutto corrispondenti che hanno creato dubbi sulla reale identità fornita. Sono scattati quindi ulteriori accertamenti che hanno svelato che l'automobilista aveva fornito false generalità poiché non era in possesso di patente di guida.