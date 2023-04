Faida familiare ed eredità contesa Botte alla sorella per 30.000 euro

Una faida familiare che andava avanti da tempo fino all’epilogo: le botte alla sorella per entrare in possesso dell’eredità che gli sarebbe spettata. Con le pesanti accuse di rapina ed estorsione un pratese di 58 anni, difeso dall’avvocato Massimiliano Tesi, è finito sul banco degli imputati. La fase dibattimentale si è conclusa ieri e la discussione, con la requisitoria del pubblico ministero e l’arringa della difesa, è stata rinviata a fine maggio.

I fatti risalgono al maggio del 2018 quando l’uomo avrebbe aggredito la sorella, all’interno della ditta di quest’ultima, mandandola in ospedale per la frattura del "pavimento orbitale". Secondo quanto ricostruito dalle indagini della Procura, l’uomo si sarebbe recato nell’azienda della donna chiedendo con insistenza i 30.000 euro che gli sarebbero spettati come eredità in seguito alla morte della madre e alla vendita della casa dove l’imputato aveva continuato a vivere anche dopo la scomparsa della mamma.

La casa era stata venduta per decisioni delle due sorella dell’uomo e l’uomo, secondo quanto pattuito, avrebbe dovuto intascare 30.000 in quanto aveva continuato a occupare la casa per diversi anni dopo la morte della’anziana. L’uomo si era presentato nella ditta della sorella per chiedere la consegna della cifra pattuita e l’aveva aggredita picchiandola ferocemente di fronte al suo rifiuto. Poi, sarebbe andato via portandosi dietro il portafoglio della donna, come quest’ultima ha denunciato. La donna finì in ospedale per la grave ferita all’occhio riportando una prognosi di oltre 40 giorni. Inoltre, l’imputato avrebbe minacciato di morte l’altra sorella e alcuni familiari arrivando a dire che avrebbe sfregiato i loro figli. Dopo cinque anni dai fatti il processo è a buon punto e, a breve potrebbe arrivare la sentenza.

L.N.