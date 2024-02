Faggi e Biagioni: "Scontri ai cortei pro Palestina, violenza intollerabile"

"Quello che è accaduto agli studenti che manifestavano lascia amareggiati e basiti". Il vicesindaco di Prato e assessore al Sociale Simone Faggi interviene sugli scontri avvenuti ieri mattina tra studenti e polizia nei cortei per la Palestina che hanno sfilato a Firenze e Pisa per chiedere la fine dei combattimenti nella Striscia di Gaza. " Ricorrere alla violenza dei manganelli per fermare chi manifesta pacificamente è intollerabile – continua Faggi – Chiunque deve essere libero di manifestare liberamente il proprio pensiero, sempre. È fondamentale un chiarimento su come sono andate le cose a Pisa e Firenze, ma soprattutto una presa di posizione chiara da parte del ministro dell’Interno".

Sui fatti di Firenze e Pisa interviene anche il segretario provinciale del Pd, Marco Biagioni: "Le modalità repressive di questo governo sono sempre più preoccupanti. Sono volate manganellate su ragazze e ragazzi che stavano semplicemente manifestando il loro pensiero. Un fatto grave su cui è necessario fare piena luce anche perché tra gli studenti caricati dalle forze di polizia c’erano minorenni". Infine, anche la Rete Prato per la Palestina e tutte le associazioni aderenti esprimono "forte indignazione e una richiesta di chiarimento puntuale al Ministro Piantedosi per le aggressioni avvenute in occasione delle manifestazioni per la Palestina".