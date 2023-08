Facilitatori digitali, pochi candidati A Prato ci sono ancora posti liberi

Facilitatori digitali: ancora posti disponibili a Firenze, Prato, Pistoia ed Empoli per il progetto dell’Asl Toscana Centro "Sol: Sanità on-line un’opportunità in più per il cittadino". Sono 38 i posti totali del progetto di cui 10 per Giovani con minori opportunità (Gmo) così suddivisi: 22 su Firenze; 4 a Prato; 8 a Pistoia; 4 a Empoli che saranno impiegati durante l’esperienza del servizio civile come "facilitatoritrici digitali", con l’obiettivo di accrescere l’alfabetizzazione digitale sanitaria in alcune categorie di persone che, o per età o per mancata conoscenza digitale, si trovano in difficoltà ad utilizzare le nuove applicazioni e software sanitari. L’Asl Toscana centro fa sapere che ci sono ancora posti vacanti. Le domande sono state, infatti, insufficienti all’ospedale Santo Stefano di Prato dove c’è stata 1 sola domanda a fronte dei 3 posti disponibili (di cui 1 riservato a Gmo). E non sono ancora arrivate domande su Firenze e provincia per il presidio S. Francesco Bettini (1 volontario), per il Centro polivalente di Borgo San Lorenzo (1 volontario), per il presidio di Figline Valdarno (2 volontari di cui un Gmo), per il Nuovo San Giovanni di Dio (3 volontari di cui un Gmo) e ancora per il Piot di S. Marcello Pistoiese (1 volontario) e per il presidio di Agliana (1 volontario) in provincia di Pistoia. Domande insufficienti a coprire i posti disponibili si registrano anche a Firenze e provincia presso il presidio ospedaliero di Borgo San Lorenzo dove è arrivata una sola domanda a fronte di 2 posti (di cui 1 Gmo), e ancora al Palagi di Firenze una sola domanda a fronte di 2 posti, all’Ospedale Santa Maria Annunziata di Bagno a Ripoli (FI) dove è arrivata solo 1 domanda a fronte di 3 volontari di cui 1 posto riservato a Gmo.

Mentre all’Ospedale San Jacopo di Pistoia sono state 2 le domande (a fronte di 3 richieste di cui una Gmo) e all’ospedale S.S. Cosma e Damiano di Pescia 1 (a fronte di 2 volontari di cui uno Gmo) ed infine su Empoli sia al distretto Rozzalupi che all’ospedale San Giuseppe dove è arrivata 1 sola domanda per sede a fronte della ricerca di 2 volontari (1 riservato a Gmo) per ciascun presidio. Anche negli altri presidi rimanenti le domande sono state appena sufficienti a coprire i posti e devono comunque ancora essere valutate, ricordiamo quindi ai giovani e alle giovani dai 18 ai 28 anni di mandare le candidature facendo domanda on-line entro e non oltre le 14 del 28 settembre all’indirizzo domandaonline.serviziocivile.it (tramite Spid).

Le informazioni possono essere consultate sul sito dell’Asl Toscana Centro. I giovani saranno impiegati nel progetto per 25 ore settimanali nell’arco di 5 giorni la settimana. Il compenso mensile è di 507,30 euro.