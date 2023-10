Facciamo una telefonata ai ricordi

Ma ve le ricordate come erano le telefonate quando i cellulari erano ancora lontani a venire e se eri fuori casa non restava che la cabina telefonica? Gettoni in una mano, cornetta nell’altra, c’era tempo per dirsi solo le cose importanti. Che poi quel tu-tu-tu... finiva inesorabile per tagliare ogni finale, impietosa ghigliottina sui saluti ai nonni chiamati dal mare durante le vacanze estive, o il ti amo al fidanzatino (e sì, quella chiamata era meglio farla fuori casa) e mille altre conversazioni chiuse in quella scatola di plastica che finiva per diventare confessionale urbano delle ragazzine di ieri. Provate a guardarle, oggi, le poche cabine rimaste. Probabilmente questa volta saranno loro a parlare e a raccontarvi un pezzo di voi.