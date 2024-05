Faccia a faccia sull’economia. E Morace (M5S)

Altri confronti pubblici tra candidati sindaci in arrivo. Oggi alle 17.30 il faccia a faccia sui temi dello sviluppo economico e del lavoro tra Paola Battaglieri (Alternativa beni comuni), Ilaria Bugetti (centrosinistra), Mirko Castellani (Pci), Gianni Cenni (centrodestra), Matio Daneri (Prato Merita) e Jonathan Targetti (lista civica Targettopoli) sarà all’auditorium della Camera di commercio, per iniziativa di Cna Toscana Centro, Confindustria Toscana Nord, Confartigianato Imprese Prato, Confcommercio Pistoia-Prato, Confesercenti Prato, Cgil, Csl e Uil. Sempre oggi, alle 21.15 all’ex Chiesa di San Giovanni, è previsto l’incontro organizzato dal Centro Culturale Prato Encounter dal titolo "Elezioni amministrative 2024: votare non è solo delegare". Il tema della serata è quello del principio di sussidiarietà e del rapporto fra amministrazione comunale e compagini sociali quali aziende, esponenti del terzo settore, enti benefici e assistenziali. Nell’agenda elettorale odierna anche l’incontro pubblico organizzato da Angelo Formichella, responsabile Forum Cultura del Pd, alle 17.30 al Magnolfi: "I teatri di Prato. Una storia rivolta al futuro" il titolo dell’iniziativa alla quale parteciperanno Gerardo Guccini, docente del Dams all’Università di Bologna, Massimo Bressan, presidente del Teatro Metastasio, Barbara Boganini, sovrintendente Camerata, compagnie e operatori del settore teatrale. Infine, sempre oggi è prevista la visita in città di Carolina Morace (nella foto) capolista alle elezioni Europee per il M5S. La calciatrice che ha vestito la maglia della Nazionale di calcio femminile italiana sarà al campo sportivo Bruno Chiavacci in via del Purgatorio alle 15,45 dove incontrerà le atlete e i dirigenti del calcio femminile pratese.