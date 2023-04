Faccia a faccia Puggelli-Palandri Dall’economia alla viabilità: le ricette

Primo confronto pubblico per Francesco Puggelli e Riccardo Palandri, ieri pomeriggio a Poggio a Caiano. Il cinema Ambra ha ospitato questo match "all’americana", con 8 domande e 3 minuti di tempo per ogni candidato, moderato dalla giornalista Eleonora Barbieri e organizzato da Confartigianato Prato. In apertura, il saluto di Luca Giusti, presidente di Confartigianato Toscana: "Siamo una associazione apartitica ma non apolitica proprio perché ci interessa la buona politica e contestiamo la cattiva, quella che non ascolta". Il confronto è partito con la presentazione dei candidati: "Sono stati cinque anni pazzeschi – ha detto Puggelli – e nonostante le difficoltà della pandemia siamo riusciti a fare tante cose: il 94% dei progetti sono stati realizzati". "Sono imprenditore da tanti anni – ha esordito Palandri – ma Poggio è stato gestito male e vorrei provare a cambiare questa città". Vivace e numeroso il pubblico in sala. La prima domanda è stata sulle politiche per l’economia e imprenditoria: "La nostra – ha detto Palandri – è una proposta per il futuro. Per i giovani imprenditori vorremmo rimodulare gli oneri edilizi, azzerare quello che riguarda il Suap e la Scia, sensibilizzare all’uso di spazi esterni per le attività, incentivare le manifestazioni, le mostre e portare più gente, manca il turismo". "Le idee – ha spiegato Puggelli - sono nate anche durante il Covid, come i 50.000 euro per sostenere gli affitti e siamo stati il primo Comune a farlo in Italia, con la Tari abbiamo stanziato 250.000 euro per l’abbattimento dei costi, poi l’esenzione Tosap e il premio Impresa che vogliamo riproporre. Stiamo lavorando al distretto biologico e i nostri tempi di pagamento delle fatture dei fornitori sono 27 giorni. Non siamo riusciti a fare lo sportello unico per le imprese come a Montemurlo ma lo faremo". Puggelli ha evidenziato anche i 60.000 visitatori l’anno, cresciuti del 22%. Il secondo tema affrontato è stato la fiscalità alla luce dell’arrivo della multiutility. "Gli scaglioni Irpef – ha detto Puggelli – sono per noi progressivi, dal 1 gennaio 1924 arriverà la tariffa puntuale per la Tari e sulle comunità energetiche rinnovabili ci stiamo mettendo avanti". Palandri ha sottolineato l’aumento Tari del 7%: "Nessuno sa quando potrà diminuire. E’ vero che non dipende dal Comune ma la Regione non ha investito. Sulla multiutility non sappiamo come andrà. Oggi non posso parlare di tasse non avendo visto i bilanci, i debiti e i crediti".

Quali infrastrutture possono favorire le imprese? "Molte infrastrutture – ha esordito Palandri – ci sono ma fatiscenti. Parto dal cimitero di cui sappiamo lo stato in cui versa, poi la scuole, le palestre, ci sono tante carenze. Il progetto di ponte alla Nave costerà 26 milioni e non sappiamo se servirà e quando sarà pronto. Noi vogliamo investire nel nuovo polo sportivo". Per Puggelli la situazione del palazzetto non è quella rappresentata dal centro-destra, pur essendoci cose da fare: "Per le imprese servono infrastrutture, come piazza XX Settembre. Ponte alla Nave è utile, un’opera attesa e la soluzione per Poggio". E poi lo spinoso tema della viabilità: "E’ una sfida quarantennale – ha detto Puggelli – che ogni sindaco ha affrontato. La decisione di ponte al Mulino è stata presa dopo studi del traffico e assemblee. La soluzione è una sola: ponte alla Nave, oltre a piccoli accorgimenti". Per Palandri: "A Poggio ad oggi c’è una sola entrata e una sola uscita. Ponte al Mulino va rivisto, via Cioppi deve essere a senso unico, via Aiaccia a doppio senso. Bene le ciclabili ma non in mezzo alla strada".

M. Serena Quercioli