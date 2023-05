Faccia a faccia Puggelli-Palandri Dal turismo alla viabilità: le sfide

Rilanciare il turismo e incentivare il più possibile i cittadini ad acquistare a Poggio a Caiano. Ieri pomeriggio il ristorante Falcone ha ospitato il confronto fra i candidati sindaco Riccardo Palandri (centro destra) e Francesco Puggelli (centro sinistra) organizzato da Confcommercio Prato e moderato da Lucrezia Sandri di Tv Prato.

Per un rilancio del turismo è importante la collaborazione con i comuni limitrofi? "La creazione del Bio Distretto del Montalbano – ha risposto Puggelli – va proprio in questa direzione. Ugualmente ci muoviamo con il programma estivo insieme ai Comuni de Le Signe o con la Via Medicea. Le presenze a Poggio nel 2022 sono cresciute dell’87% e per questo è nato anche il patto per il turismo". Per Palandri invece occorre potenziare i servizi intorno alla villa medicea: "La villa deve essere valorizzata con la cartellonistica, con un percorso che guidi i turisti a seguire un itinerario e passare dal centro storico, affinché i negozi possano lavorare. Sarebbe utile creare fuori dalle Scuderie una sorta di "autogrill" per la promozione di prodotti tipici ma anche libri". La viabilità rimane un tema caldo anche per i commercianti e ogni candidato ha delineato la sua strategia: "Per noi il ponte al Mulino va riaperto – ha detto Palandri – e altre modifiche sono fattibili mentre sono poco propenso alle piste ciclabili in quanto non c’è continuità, vedi quella di Poggetto e mai ci sarà in via Vittorio Emanuele II". Puggelli ha ribadito i motivi delle scelte fatte: "La Provincia di Prato ha disposto il senso unico su ponte al Mulino in base ad uno studio e alle prove di carico. Dalle 7 alle 19,30 transitavano 741 mezzi pesanti su ponte al Mulino e un semaforo vorrebbe dire bloccare il traffico. Non è stata una decisione politica, certamente bisogna salvaguardare i poggesi e non il traffico di passaggio da Empoli, da Pistoia e da Firenze che non apporta nessun beneficio alla città".

Gli eventi e le iniziative ricreative sono un altro tema profondamente divisivo: per Palandri il festival delle Colline almeno nella tappa a Bonistallo è stato un flop, per Puggelli è una manifestazione di livello internazionale citata persino sulla rivista "Rolling Stones" e che ha sempre registrato sold out. "Il Natale – ha aggiunto Palandri – ha sempre visto poco impegno del Comune per le luminarie, per progetti non approvati come la pista di pattinaggio sul ghiaccio, i mercatini....".

Puggelli ha sostenuto invece che il programma natalizio è stato concertato con Confcommercio e con le altre associazioni del territorio. Sulla Tari incombe l’attesa del 1 gennaio 2024 quando arriverà la tariffa puntuale ma ad oggi in tutti i Comuni dell’Ato i costi sono aumentati: "La Regione Toscana – ha detto Palandri – è in ritardo sugli impianti di smaltimento rifiuti e l’unica cosa che possono fare i Comuni è quella di portare più soldi nelle casse per agevolare i cittadini. Senza aver visto i bilanci è impossibile delineare strategie. Il commercio però chiede risposte nell’immediato non fra un anno". Puggelli ha ricordato il meccanismo della virtuosità: "Chi produrrà meno rifiuti pagherà di meno. Il Comune in questi anni è stato il primo nella provincia a stanziare 50.000 euro per gli affitti dei negozi durante il Covid, altri 250.000 euro sono serviti per la Tari e abbiamo azzerato la Tosap".

M. Serena Quercioli