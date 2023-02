"Faccia a faccia con il ladro, ho avuto paura"

POGGIO A CAIANO

La titolare apre all’alba il bar e scopre il ladro intento a spaccare il vetro della veranda posteriore.

"Erano le 5 del mattino di sabato – racconta Beatrice Tesi, titolare del Caffè Dolce Amaro in piazza Riconciliazione a Poggio a Caiano – ero entrata dalla porta principale e iniziavo ad accendere la macchina del caffè quando ho sentito un rumore come di vetri rotti. Mi sono affacciata dalla porta sul retro che era chiusa e ho visto un uomo incappucciato, seduto per terra che stava entrando, attraverso la parte inferiore della vetrata che aveva rotto. Non credo mi abbia visto ma ho avuto tanta paura: ho afferrato la borsa, sono corsa in strada e ho chiamato il 112 aspettando i carabinieri".

In pochi minuti la pattuglia è arrivata e l’uomo era sempre nella veranda del bar: aveva forzato il chiavistello di un ripostiglio dove però ci sono solo i prodotti e le attrezzature per la pulizia del locale. Per entrare nel bar avrebbe dovuto infrangere un’altra porta a vetri. Nella veranda esterna c’è una telecamera, così come il sistema di videosorveglianza è installato in tutto il locale ma il ladro non si è preoccupato neppure di questa e come se nulla fosse, all’arrivo dei carabinieri, rovistava nel ripostiglio. I carabinieri lo hanno arrestato: si tratta di un 45enne di Poggio a Caiano, pregiudicato che sempre sabato mattina è stato accompagnato all’udienza di convalida in tribunale a Prato. Nei suoi confronti, oltre alla convalida dell’arresto, l’autorità giudiziaria ha disposto l’obbligo di dimora nel Comune di residenza cioè Poggio in attesa del processo.

Ieri mattina la vetrata del gazebo era sempre in frantumi: "Deve venire il perito dell’assicurazione a vedere – aggiunge Beatrice – e non possiamo toccare niente. Trovare un ladro nel locale all’apertura, quando è ancora buio, non fa piacere: se fosse entrato prima di me sarebbe scattato l’allarme. Se fosse entato nel locale dopo che l’allarme era disattivato non so quale poteva essere la sua reazione. Ho avuto la prontezza di uscire e chiamare subito i carabinieri".

Il Caffè Dolce Amaro ha già subito una spaccata: era il 4 ottobre 2018 quando alle tre di notte i ladri entrarono sfondando con un tombino la porta a vetri dell’entata e portarono via gratta e vinci e pacchetti di sigarette. Un colpo consumato in soli 3 minuti. Il sistema di allarme avvertì sia Beatrice a casa sia l’istituto di vigilanza al quale è collegato ma all’arrivo delle forze dell’ordine i ladri si erano già dileguati. Ora è tornata la paura e restano anche i danni.

M. Serena Quercioli