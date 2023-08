"Facchi (Pd): "Campo di Paperino a Prato, ritardi dovuti alla burocrazia"".

I lavori fermi da mesi al futuro campo sportivo di Paperino in via Lille continuano a dividere centrodestra e centrosinistra. Dopo le accuse del Comune – che senza soldi del Pnrr non si potrà spostare il Paperino San Giorgio in via Lille e quindi non si potranno fare partire i lavori per l’hub del tessile – il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Tommaso Cocci aveva fatto notare come lo stallo fosse causato dal cantiere lumaca del lotto 1 finanziato da fondi comunali, e non dagli eventuali mancati introiti del Pnrr per il secondo lotto. Ora a controreplicare è Antonio Facchi, consigliere comunale Pd. "Il primo lotto, anche se fosse finito, non sarebbe stato sufficiente né adeguato alle esigenze della polisportiva e della comunità – dice Facchi -. Il ritardo, come anche il collega Cocci sa perfettamente, è dovuto alla burocrazia e al fatto che troppo spesso in questo Paese le ditte che si aggiudicano i lavori pubblici poi non li consegnano in tempo, problema strutturale aggravato dalla pandemia e dal conseguente aumento dei materiali". Poi Facchi passa a elogiare il lavoro della giunta Biffoni. "Questa giunta ha e avrà due grandi meriti che resteranno nella storia del calcio pratese e dell’impiantistica sportiva di Prato – aggiunge -. Il primo è quello di aver costruito dopo decenni finalmente un nuovo campo di calcio in città. Il secondo è quello che, grazie alle risorse aggiunte dopo i problemi con la ditta, il nuovo impianto sportivo di Paperino sarà un impianto di eccellenza, in grado di ospitare le gare dei migliori campionati dilettantistici esistenti in quanto risponderà ad ogni esigenza federale per qualità del manto, di spogliatoi, di illuminazione e di ingresso all’impianto stesso".