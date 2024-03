Fa un incidente in scooter. È gravissimo

E’ stato soccorso in codice rosso e trasportato d’urgenza a Careggi il ragazzo di 16 anni coinvolto in un grave incidente avvenuto la sera del primo marzo in via Ghisleri. Il sedicenne era in sella al suo scooter quando, intorno alle 22, si è scontrato frontalmente con un furgone Doblò alla cui guida c’era un uomo di 27 anni. In seguito all’urto, il ragazzo è stato sbalzato dal mezzo sbattendo violentemente a terra per l’urto. Immediato l’intervento del 118: le condizioni del giovane sono apparse subito gravi tanto che i sanitari arrivati sul posto hanno deciso per il trasferimento a Careggi.

I sanitari infatti, viste le gravi lesioni riportate nell’impatto, hanno deciso di portare il 16enne direttamente all’ospedale fiorentino per le cure del caso. Sul posto è intervenuta anche la polizia municipale per i rilievi di legge e per ricostruire la dinamica dell’incidente. L’autista del Doblò è stato sottoposto ad alcoltest ed è risultato negativo.