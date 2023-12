Ex Meucci, fiabe e swing per concludere l’annata

Ultima settimana dell’anno 2023 scoppiettante nello spazio dell’ex fabbrica Meucci a Mercatale. Il 26 dicembre c’è l’appuntamento musicale con "Vernio Swing" in cui si esibisce l’orchestra OsmannGold con brani della tradizione natalizia e popolare, grazie al patrocinio del Comune di Vernio.

"Vernio Swing – All I want for Christams” sarà una girandola di accattivanti brani swing e brani della tradizione popolare e natalizia rielaborati in chiave jazz.

Si consiglia la prenotazione sul sito www.visitvalbisenzio.it.

E dopo la grande musica per i grandi, sarà la volta di un appuntamento per i più piccoli: sabato 30 dicembre alle 16, sempre all’ex Meucci – in via della Posta Vecchia a Mercatale di Vernio – andrà in scena "C’era due volte un piede", unospettacolo per bambini e famiglie.