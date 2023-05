Ex Gegè, trovato un compratore La fabbrica riapre: salvati 61 posti

Un’azienda salva e pronta ad essere rilanciata, 61 posti di lavoro che non vanno in fumo. Si è chiusa ieri la gara competitiva per rilevare lo stabilimento Cia (Compagnia italiana alimentare) e poi ex Gegè in via don Facibeni a Casale. Il Valsa group, azienda di Bologna con 115 milioni di fatturato, è subentrato a Gegè pagando 693mila euro e versando intanto il 10% di cauzione tramite l’azienda Valpizza, che fa parte del gruppo. Adesso ci sono venti giorni di tempo per chiudere definitivamente l’acquisizione, così entro la metà di giugno la fabbrica potrebbe tornare a vivere.

Al suo interno torneranno al loro posto di lavoro 61 dei 65 dipendenti che lo scorso 15 febbraio, quando Gegè lasciò Prato, erano rimasti senza lavoro (fra cui 6 coppie e quindi altrettante famiglie che si ritrovarono a stipendio zero). Valpizza riassumerà tutti con lo stesso contratto di prima e ha anche in programma un vasto piano di rinnovamento di macchinari e fabbrica. Per la conclusione positiva della procedura è stato decisivo il lavoro del curatore di Cia, Filippo Ravone. Prima ha messo tutti i dipendenti in cassa integrazione straordinaria dal 15 febbraio, poi ha stipulato con Gegè un doppio accordo: il pagamento delle spese per il mantenimento dello stabilimento, così che non diventasse inservibile, e anche un patto commerciale per garantire ai clienti il rifornimento di pizze (che sono state prodotte a Mantova). Valpizza dunque non dovrà ripartire da zero.

"Sono soddisfatto dell’esito della procedura – dice Ravone – E’ stato massimizzato il valore aziendale nell’interesse dei creditori e sono stati salvaguardati i posti di lavoro, salvando un’azienda importante del distretto che il nuovo investitore vuole rilanciare con grande beneficio per tutti". Soddisfatto anche Marco Setti, ceo di Valsa Group: "Con entusiasmo ci accingiamo ad attivare il piano di rilancio dello stabilimento di Prato. La salvaguardia occupazionale e del territorio rappresenta una prioprità per noi. Il sostegno di parti sociali e istituzioni è stato fondamentale".