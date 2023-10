Evoluzione energetica e digitale: l’interporto guarda al futuro

L’Interporto della Toscana Centrale ha ospitato il terzo appuntamento del Sustainable Tour 2023, il ciclo di incontri sulla sostenibilità nel mondo dei trasporti e della logistica organizzato da evenT e giunto al quinto anno. ’Come influiscono digitalizzazione e transizione energetica nel trasporto del terzo millennio’ è stato il titolo dell’incontro, che ha visto la partecipazione dei rappresentanti dell’Interporto, delle istituzioni locali e del mondo industriale. La scelta è ricaduta sul polo pratese per l’impegno su scala nazionale per la logistica green, per il lavoro sulla comunità energetica e per gli investimenti in digitalizzazione. Il dibattito è stato introdotto da Paolo Volta, coordinatore didattico di evenT. "Le nuove tecnologie permettono di agire in modo immediato per dare un miglior servizio al cliente finale – dice -. Gli algoritmi possono determinare al meglio il flusso delle merci, a patto di garantire interoperabilità e standardizzazione tra le varie realtà del territorio. Quali sono gli ostacoli principali? Una tale evoluzione presuppone la predisposizione al cambiamento da parte degli attori coinvolti. E poi vanno considerati i rischi legati alla cybersicurezza". L’amministratore delegato dell’Interporto di Prato, Antonio Napolitano si è invece soffermato sui progetti in corso a Gonfienti. "Il Comune di Prato è stato selezionato dalla Commissione Europea tra le 100 città, di cui 9 italiane, che parteciperanno alla missione ‘Città intelligenti a impatto climatico zero entro il 2030’ – ricorda -. È all’interno di questo percorso che Prato, per primo, ha visto nel nostro Interporto la possibilità di costituire una comunità energetica. Da qui parte il lavoro, insieme ad Estracom, che ci vede protagonisti di un modello, unico nel panorama nazionale, di Comunità energetica rinnovabile. La nostra visione futura guarda all’idrogeno e abbiamo in essere un progetto che parte dal fotovoltaico per arrivare alla produzione di idrogeno verde".