Evitare almeno tutti i disagi da navigatore

Anche ieri circolare sulla viabilità alternativa alla 325 è stato uno strazio, con code infinite, ad esempio, per arrivare a Prato in serata. Aziende e cittadini stanno facendo i salti mortali per ridurre al massimo l’impatto del disastro, che si somma a quello dell’alluvione, e per questo non deve cadere inascoltato l’appello firmato da Confindustria, Cna e Confartigianato a "rispettare le regole", ovvero a presidiare le strade collinari che all’improvviso devono sopportare un traffico da autostrada. Sono già due i casi di camion "incastrati" in una viabilità fragilissima, due campanelli d’allarme che devono essere ascoltati. Servono presidi fissi per evitare che autotrasportatori stranieri s’infilino dove non devono guidati dal navigatore.