Evasione dell’Iva per 330.000 euro Maxi multa da un milione e mezzo

Un’evasione d’imposta per un importo superiore a 332mila euro è stata scoperta dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Prato nell’ambito dell’attività di contrasto all’evasione fiscale rivolta alle frodi in materia di Iva intracomunitaria. L’attività di verifica è stata innescata da una richiesta di assistenza amministrativa e scambio di informazioni tra stati membri, pervenuta da un’autorità doganale comunitaria in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento comunitario.

Secondo quanto riferito in una nota dall’Agenzia delle dogane e dei Monopoli di Prato: "La società, operante nel settore dell’abbigliamento, è risultata inesistente presso la sede dichiarata e il legale rappresentante si è rivelato irreperibile".

Alla società verificata sono state contestate, tra le innumerevoli irregolarità, "l’omesso versamento di imposta nonché l’omessa presentazione della dichiarazione annuale Iva", proseguono dall’Agenzia delle Dogane. Un sistema spesso usato dalle ditte a conduduzione cinese per evadere tasse e pagamenti contributivi.

Sono state inoltre contestate sanzioni amministrative per un importo massimo superiore a 1,5 milioni di euro.