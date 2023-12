Evade dai domiciliari. Arrestata donna

La polizia ha arrestato una donna per evasione. L’altro pomeriggio gli agenti hanno notato la donna in via Cavour che cercava di nascondersi fra le auto in sosta. Fra l’altro stava consumando droga. La polizia l’ha identificata per una italiana di 38 anni, residente a Prato, la quale risultava plurinserita per reati contro il patrimonio, contro la persona e per associazione a delinquere, reati per i quali era gravata dalla misura della detenzione domiciliare. E’ stata arrestata per evasione.