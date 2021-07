Prato, 7 luglio 2021 - Notte di eccessi ieri sera a Prato. Dopo la vittoria dell'Italia contro la Spagna allo stadio di Wembley, caroselli e festeggiamenti, proseguiti fino a notte fonda, sono degenerati. Cuore della festa fuori controllo piazza San Marco dove migliaia di giovanissimi si sono radunati saltando, urlando e cantando l'inno di Mameli a squarciagola.

Alcuni video che circolano sui social, mostrano un furgone della polizia municipale che a fatica riesce a creare un varco tra la folla. A un certo punto si vedono alcuni ragazzi che salgono sul tetto del mezzo danneggiando il veicolo, fino a rompere un finestrino. Gli agenti all'interno del mezzo hanno chiamato rinforzi e una delle vigilesse intervenute è stata raggiunta da una bottigliata in testa ed è stata portata all'ospedale, dove è stata giudicata guaribile in dieci giorni. Sono in corso le indagini per risalire agli autori dell'aggressione, anche sulla scorta delle immagini riprese in piazza.