Eugenia, Milziade, Malaparte Ecco i giardini dei "balii"

Sono stati intitolati a Eugenia e Milziade Baldi, la balia e il ’balio’ (soprannome che si era conquistato all’epoca) di Curzio Malaparte, i giardini di via Lungo La Bardena, proprio ai piedi del colle Spazzavento, dove si trova il sacrario del grande scrittore, e a due passi dalla grotta tra Galceti e Figline dove tante volte Curzio aveva giocato da bambino con i fratelli di latte, immaginando che fosse la porta dell’Inferno dantesco da cui il Sommo Poeta era sceso nell’Aldilà dopo aver perso la "diritta via". Proprio per questo l’associazione culturale "Curzio Malaparte pratese nel mondo" aveva proposto al Comune e alla commissione toponomastica l’intolazione di questa area verde ai due coniugi che avevano allevato il piccolo Kurt Suckert, poi Malaparte, realizzando una sorta di riunione familiare ideale con il figlioccio. All’intitolazione oltre al sindaco Matteo Biffoni erano presenti il presidente dell’associazione Walter Bernardi, l’assessora alla toponomastica Flora Leoni, l’assessore al patrimonio Gabriele Bosi e Franca Franchi, nipote di Milziade ed Eugenia. Tanti i ricordi che la signora ha raccontato, sia dei nonni di Malaparte, che la chiamava "Franchina", che dei periodi trascorsi nella famosa villa di Capri dello scrittore.

"Non ci poteva essere un posto più adatto di questo – ha detto il sindaco Biffoni – Anche per intolare un giardino i tempi non sono brevi perché sono necessarie numerose autorizzazioni, ma grazie alla perseveranza dell’assessore Leoni e dell’associazione nell’arco di un anno siamo arrivati alla cerimonia in questo luogo ideale".