Etruschi, serve una regìa comune "C’è ancora moltissimo da scavare"

Le rotte degli etruschi disegnano la mappa del turismo toscano che avrà Prato al centro. L’impulso a valorizzare l’archeologia del territorio è arrivata dal governatore Eugenio Giani, che ha dichiarato di voler "riattivare con risorse regionali, d’intesa con il Ministero, gli scavi nella piana pratese a Gonfienti, dove è stata scoperta la più grande città etrusca, con lo scopo di restituire la storia di questa regione e la sua identità culturale stimolando flussi di visitatori". A rispondere è l’assessore alla cultura del Comune di Prato, Simone Mangani che spiega: "Esiste un piano di valorizzazione dell’area di Gonfienti su cui siamo disponibili a collaborare con la Regione e con la Soprintendenza. L’area archeologica in questione è stata acquistata dal Ministero dei beni culturali per 3 milioni di euro con un’operazione che si è conclusa nel 2018 e che ha visto in gioco anche fondi europei, quindi se lo Stato mette a disposizione finanziamenti ben venga. Saremo pronti". Il piano che riguarda l’insediamento etrusco prevede oltre che nuovi scavi e il museo di Rocca Strozzi a Campi Bisenzio (inaugurato lo scorso luglio, prima che il Comune di Campi fosse commissariato, ndr), il riassetto del Mulino di Gonfienti che dovrà ospitare il centro di ricerca...