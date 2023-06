Estra, la Multiutility dei servizi pubblici, la privatizzazione ai danni di Prato

In questi giorni si è conclusa un’operazione, iniziata da qualche anno: l’acquisizione di Estra nella Multiutility dei servizi pubblici, con la nomina del consiglio di amministrazione, del presidente, dell’amministratore delegato e del nuovo direttore e l’eliminazione senza grandi complimenti del direttore Paolo Abati, perfetto conoscitore dell’azienda e dei suoi problemi. Forse non si è piegato ai voleri fiorentini. Come siamo arrivati a questo? Prima di tutto eliminando su richiesta di Firenze il Consiag, che deteneva la possibile maggioranza e dove il Comune di Prato poteva determinare le linee guida. Sciolto il Consiag, automaticamente la maggioranza è passata a Firenze e tutti i servizi che Prato deteneva con orgoglio per la sana conduzione e con bilanci attivi sono passati sotto il controllo fiorentino. Non è una novità il fatto che Firenze abbia avuto un particolare riguardo per la gestione privata (vedi Fiorentinagas), pagando sempre tariffe più alte della media. Publiacqua ne è l’ultimo esempio: alla spa fu conferita l’acqua dal Consiag con bilancio in pareggio, mentre ora paghiamo le tariffe più alte d’Italia. Anche sul fronte rifiuti Asmiu e poi Asm avevano bilanci in pari e tariffe basse, mentre Alia – il perno della Multiutility – ha grandi debiti, con tariffe anche quest’anno aumentate. A mio avviso l’accordo fatto su Estra con la destra di Arezzo, scaricando i Comuni della provincia senese di sinistra è la ciliegina che spiega tutto quello che è successo. Obiettivo privatizzare. Mi viene in mente una battuta del grande Totò: "... e io pago".

Mario Dini

Primo presidente del Consiag

ex assessore, memoria

storica della sinistra pratese