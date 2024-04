Estra, attività sempre più "verde". Ecco il bilancio di sostenibilità

Estra può festeggiare anche il bilancio di sostenibilità, presentato ieri. In particolare, guardando ai principali in dicatori, nel 2023 la società ha distribuito agli stakeholder un valore economico pari a 1,14 miliardi di euro. Non solo, secondo il bilancio di sostenibilità 2023 dell’azienda l’anno si è caratterizzato per un "forte impulso" verso la nascita delle Comunità energetiche rinnovabili, con la creazione di tre Cer, e una produzione di elettricità da fonti rinnovabili arrivata a 33,8 milioni di kWh, in crescita del 5,2% sul 2022.

A fine 2023 sono stati totalizzati 159.050 contratti luce "green" attivi (+62,7% rispetto al 2022) per un consumo totale di energia proveniente integralmente da fonti rinnovabili e certificata con la garanzia di origine di oltre 435 milioni di kWh, in aumento del 75% rispetto allo scorso esercizio. Nel 2023 l’attività di efficientamento energetico effettuata mediante la società Estra Clima ha visto un aumento di oltre il 139% rispetto al 2022 degli interventi di ristrutturazione e riqualificazione condominiale.

"Siamo orgogliosi dei risultati finora raggiunti che puntano a diffondere e a innovare la cultura della sostenibilità", ha affermato il presidente della società, Francesco Macrì. Oltre 800 istituti e più di 40.000 studenti hanno partecipato inoltre al progetto "Scuole Viaggianti" per l’educazione alla sostenibilità. Nel 2023 Estra ha infine esteso lo smart working a tutte le categorie di lavoratori, con oltre 254mila ore lavorate in lavoro agile.